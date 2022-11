Parte oggi la seconda edizione della convention sul futuro del calcio europeo organizzata dalla EUFA, in programma oggi e domani

Inizia oggi la convention sul futuro del calcio europeo, organizzata dalla UEFA e che si terrà a Nyon nelle giornate di oggi e di domani. Di seguito il comunicato di presentazione dell’evento.

«La UEFA e le organizzazioni rappresentative delle principali parti interessate del calcio europeo (federazioni nazionali, leghe, club, giocatori, tifosi, allenatori, agenti, media e partner commerciali) si riuniranno alla UEFA dal 9 al 10 novembre per la seconda Convention sul futuro del calcio europeo. Segue il successo della prima riunione della Convention tenutasi nel settembre 2021.

Il programma di quest’anno prevede sessioni di lavoro su competitività, governance e calcio femminile. Ciascuna sessione di lavoro sarà moderata da un esperto indipendente e comprenderà una rappresentanza proporzionale dei principali gruppi di parti interessate.

La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa hanno tutti sostenuto la Convenzione in quanto forum inclusivo e rappresentativo che unisce la comunità calcistica europea in cui le questioni che devono affrontare il gioco vengono affrontate in uno spirito di rispetto, scambio e cooperazione.

La UEFA non vede l’ora di lavorare con tutte le parti interessate e i nostri partner europei nella nostra ricerca per costruire un futuro sostenibile per il calcio a beneficio di tutti».

L’articolo UEFA, seconda edizione della convention sul futuro del calcio europeo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG