In conferenza stampa, parla Max Allegri, tecnico della Juventus che discute del fatto dell’impiego dei giovani.

Sono queste le parole in conferenza stampa di Max Allegri, allenatore della Juventus che discute dei giovani alla vigilia del match contro l’Empoli: “Sta meglio, ha giocato tante partite da inizio stagione non avendo una preparazione perché si è aggregato alla squadra il 2 agosto dopo aver giocato con la Nazionale. Sta meglio, ha giocato partite importanti, di livello. C’è un dispendio di energie fisiche e mentali non da poco. Sta bene. Stanno crescendo anche Fagioli, Soulé: quando c’è la possibilità li faccio giocare perché sono giocatori considerati da prima squadra. Non sono più giovani.“

Conclude il tecnico bianconero: “Oggi facciamo allenamento, dovrò valutare alcune situazioni perché alcuni giocatori hanno giocato tante partite. Dopo l’allenamento sicuramente avrò le idee più chiare, la squadra sta meglio mentalmente. La vittoria ci ha dato un po’ più serenità e morale. Il nostro umore dipende sempre dai risultati, più vinciamo e più stiamo bene i giorni seguenti alla partita. Domani non sarà assolutamente una partita semplice.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG