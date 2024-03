L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si è espresso in conferenza stampa sul Mondiale per club, che i bianconeri giocheranno nel 2025

Allegri si è espresso così in conferenza stampa sul tema Mondiale per club, che vedrà anche l’Inter impegnata oltre alla Juventus:

MONDIALE PER CLUB STIMOLO PER RESTARE – «Il risultato del mondiale è stato frutto del lavoro del club negli ultimi anni. Sul contratto sono sereno, ho ancora un anno: serve concentrazione sugli obiettivi di quest’anno. Mondiale per club avventura bellissima con grandi club, ma noi oggi puntiamo a raggiungere la Champions, serve un passo alla volta per arrivare al 25 maggio ed essere dentro».

L’articolo Juventus, Allegri: «Noi al Mondiale per club? Dico questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG