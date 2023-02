In conferenza stampa, l’allenatore della Juventus, annuncia l’assenza di Chiesa per la partita contro lo Spezia.

Sono queste le parole di Max Allegri, il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa in vista dello Spezia: “Ci siamo dati dei mini obiettivi, quelli di scalare più posizioni possibili in classifica. Noi comunque, indipendentemente da quello che succederà al di fuori, dobbiamo lavorare su quello che stiamo facendo in campo. Un dato di fatto è che la squadra ha fatto 44 punti. L’Europa League non è compromessa, lì vincere le partite è sempre difficili. Il calcio poi a volte è strano, dobbiamo alzare la percentuale realizzativa delle nostre occasioni“.

Conclude così: “Turnover? Quelli che giocano partite ogni tre giorni sono abituati. Domani non sarà a disposizione Chiesa, dopo le partite fatte era molto stanco. Rientrerà e giocherà Perin. Per gli altri dovrò valutare, secondo me ci saranno dei cambi. Kean? I tre che giocano sono lui, Perin e Rugani. Bonucci sta bene ma non è ancora pronto a giocare dall’inizio. Per gli altri dovrò decidere“.

