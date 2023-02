Sono queste le parole dell’ex difensore nerazzurro, Beppe Bergomi, ecco cosa dice sull’Inter a TMW e dei singoli.

Ecco le parole dell’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ecco cosa dice sui nerazzurri su TMW: “L’Inter ha dovuto cedere nelle ultime sessioni di trasferimenti e prendere parametri zero che l’hanno aiutata. È rimasta in alto, ma ricordiamoci da dove è partita. I nomi che ha fatto vanno tutti bene, ma serve serenità. Sembra tutto negativo intorno all’Inter appena pareggia, ma tendenzialmente sul mercato sta operando bene in base alle risorse a disposizione.“

Conclude così su Kim del Napoli: “Il Napoli è la nostra miglior squadra, costruita molto bene. Già gli osservatori dell’Inter mi dicevano che Kim lo avevano contattato anche loro, poi io li vidi giocare a Verona all’esordio e dissi che era forte.”

