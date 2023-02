Ecco le parole del centrocampista armeno dell’Inter, ecco cosa dice a DAZN della sua annata in nerazzurro.

Sono queste le parole del mediano armeno dell’Inter, Mkhitaryan, ecco cosa dice a DAZN: “Ci sono ancora se non sbaglio 17 partite e tutto è possibile, noi lotteremo fino alla fine, giocheremo le nostre partite, l’importante è non perdere punti e alla fine vedremo dove siamo arrivati. Una cosa pazzesca. Sapevamo di avere due derby e volevamo vincerli. Il primo in Supercoppa, un titolo da vincere, siamo molto contenti. Con quella fiducia ci siamo preparati anche per il 5 febbraio, abbiamo dimostrato che meritavamo di vincere anche quella partita. Siamo contenti che Milano è nerazzurra.“

Conclude così: “Mi manca ogni tanto giocare più avanti, dietro la punta. Però giocando ogni partita mi fa piacere aiutare la squadra, la vittoria mi dà soddisfazione. Vorrei fare un po’ di più. Quando ho visto Dzeko giocare quella palla a Barella, ho visto lo spazio e ho accelerato anche se ero stanchissimo. Ho visto il difensore che voleva rinviare, ho messo il piede aspettando e alla fine l’istinto non mi ha mollato.“

