Allegri rispolvera di nuovo il 3-5-2 nella Juventus con Milik che farà il titolare accanto a Vlahovic, con Cuadrado e Kostic.

Max Allegri nel tentativo di risollevare la Juventus, punta tutto su Milik e Cuadrado. L’attuale tecnico bianconero schiererà una difesa a tre con Bremer, Bonucci e Danilo con il ritorno di Szczesny in porta dopo il lungo infortunio. Tra l’altro il portiere è stato sostituito da Perin uno dei migliori in questo inizio di campionato. Il centrocampo nel reparto di mediana si aspettano i rientri di Locatelli e Rabiot non dall’inizio ma probabilmente a gara in corso. Con il francese che comunque si gioca il posto con Miretti per stare accanto a Paredes e McKennie.

Gli esterni a tutta fascia saranno Cuadrado a destra e uno tra Kostic e il rientrante dall’infortunio Alex Sandro. Davanti pochi dubbi, Milik accompagna Vlahovic. Kean si giocherà un posto tra Champions League e campionato per rientrare nelle rotazioni come titolare.

