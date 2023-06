Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, resterà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la scelta che non sarebbe mai stata in dubbio, è stata presa sia per ragioni tecniche sia economiche, visto il contratto che lega l’allenatore al club. Il club bianconero ha preso la sua prima decisione.

