Sono queste le parole di Max Allegri in conferenza stampa, l’allenatore della Juventus parla in vista della partita.

Ecco le parole di Max Allegri, in conferenza stampa il tecnico della Juventus presenta la sfida contro la Cremonese: “Nella prima parte abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni giocatori per infortuni e, se il nostro obiettivo deve essere giocare 37 partite da qui alla fine, recuperare tutti sarà importante, perché ci sarà bisogno di tutti. Sarà una seconda parte di stagione molto bella, al momento il Napoli è favorito, ma ci sono tanti punti a disposizione. Il nostro obiettivo deve essere entrare nelle prime quattro e poi giocarci le finali”.

Conclude così il tecnico: “Sarà importante giocare da squadra, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Le gare dopo le soste sono sempre più difficili, la differenza in queste sfide la fa l’attenzione mentale, dovremo essere bravi a rientrare subito nel clima partita. La parte più bella della stagione è la seconda, dove si decide tutto e poi non hai più tempo di recuperare. Questo è bello e noi dobbiamo viverla con entusiasmo, voglia e responsabilità“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG