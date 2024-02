Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ha commentato il momento in casa Juventus con un occhio al prossimo futuro…

PAROLE PIOLI «Alla Juve è bellissimo se ti piace la pressione, perchè se vinci 3-2 non va bene e se vinci 1-0 non va bene, non va mai bene niente insomma. Dobbiamo vincere sopratutto perchè almeno il giorno dopo passiamo una bella giornata. Fa parte del Dna della Juve ed è bello anche questo. Per starci bisogna allenarsi alle critiche, la Juve deve rimanere competitiva e ci stiamo lavorando ».

