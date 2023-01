Sono queste le parole del tecnico della Juventus, Max Allegri, ecco cosa dice a JTV dopo il pareggio contro l’Atalanta.

Ecco le parole di Max Allegri, così si esprime l’allenatore della Juventus a JTV dopo il pari in casa contro l’Atalanta: “L’amarezza c’è. Era una una partita che si era incanalata bene dopo un primo tempo straordinario. Abbiamo concesso quasi niente all’Atalanta, nel secondo tempo abbiamo fatto questo errore ma purtroppo il calcio è questo. Poi abbiamo avuto una buona reazione e un paio di situazioni favorevoli che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Ma abbiamo fatto otto vittorie nelle ultime dieci partite, ora domenica ne abbiamo un’altra in casa.“

Conclude così: “Sono stati giorni un po’ pesanti, momentaneamente ti tolgono quindici punti. Rivedere la classifica in quel modo è come se ci avessero tolto del lavoro fatto. Invece i ragazzi sono stati bravi e professionali e molto responsabili.“

