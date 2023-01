Sono queste le parole di Manuel Locatelli, il centrocampista della Juventus parla così a JTV della situazione dei bianconeri.

Ecco cosa dice il regista della Juventus, Manuel Locatelli a JTV dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Oggi c’è del rammarico, abbiamo fatto una partita molto importante con cuore e cattiveria: quello che serviva per affrontare l’Atalanta. Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo ogni domenica. Ripartiamo da questo spirito. Non è facile, inutile negare che queste situazioni ci toccano. Ma noi dobbiamo solo rispondere sul campo, dare tutto per la maglia e fare più punti possibili. Il resto si vedrà, non è nostra competenza.“

Conclude così: “L’unione. Ci siamo riuniti dopo il Maccabi e dopo questo momento di difficoltà. Questa è la nostra forza. Abbiamo tanti giocatori forti individualmente ma se stiamo uniti siamo ancora più forti. Sono stati due momenti topici. Prendere il 2-2 a freddo è stato difficile, ancora di più prendere il terzo. Ma poi ci siamo riuniti e abbiamo recuperato la partita, questo è importante.“

