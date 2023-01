Dal tre febbraio 2023 su Amazon Prime Video arriva il documentario della Juventus su Federico Chiesa, chiamato Back on Track.

Sta per arrivare il tre febbraio di quest’anno il documentario della Juventus su Federico Chiesa. Si chiamerà Back on Track su Amazon Prime Video e racconterà l’infortunio e il ritorno in campo dell’esterno azzurro. Infortunio occorso durante la partita Roma-Juventus poi vinta in rimonta dai bianconeri. L’infortunio per l’esterno però è il peggiore, il miglior giocatore dell’Italia perderà anche gli spareggi Mondiali che decreteranno il mancato ingresso dell’Italia ai mondiali.

Ecco la nota ufficiale della Juventus sui principali social ufficiali bianconeri: “Federico Chiesa – Back on Track” è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club. Un documentario che sarà distribuito a partire dal 3 febbraio per l’Italia, presto anche in tutto il mondo, in esclusiva su Amazon Prime Video.“

