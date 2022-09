Sono queste le parole del dirigente della Juventus, Arrivabene che discute a DAZN prima della partita contro la Fiorentina.

Ecco le parole del dirigente della Juventus, Maurizio Arrivabene che commenta a DAZN tutto il mercato prima della partita contro la Fiorentina: “Se siamo cresciuti? Sicuramente, altrimenti non avremo fatto le operazioni di mercato che abbiamo fatto, riguardo a quest’anno la partenza è stata un po’ a singhiozzo per tutti, per il momento va bene così. Vlahovic riserva? Le scelte che vengono fatte in questo momento sono le più corrette, martedì saremo a Parigi a giocare in Champions con una squadra che ha tanti giocatori.“

Aggiunge il dirigente: “Arriveremo là con grande rispetto, ma paura zero. Possiamo lottare per lo Scudetto? Secondo me, un giocatore della Juventus deve sempre lottare per lo Scudetto, per la Coppa Italia e per la Champions. Lo spirito giusto è: rispetto per tutti, paura di nessuno. I tifosi sono diventati il nostro dodicesimo uomo in campo“.

Conclude così: “Tutte le squadre vogliono arrivare al vertice, è presto fare un pronostico. A me fa ridere quando parlate di mercato, con i prezzi che girano ormai è diventato una boutique“.

