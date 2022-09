Brutte notizie per la Juventus dall’Inghilterra: il Liverpool ha infatti retrocesso Arthur nella squadra Under 21

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Arthur con la maglia del Liverpool.

Il centrocampista arrivato in Reds dalla Juventus nell’ultimo giorno di mercato con la formula del prestito, infatti, fin qui ha giocato solo pochi minuti contro il Napoli. E visto che non ha svolto la preparazione con la squadra di Allegri, attualmente è fuori condizione. Per questo Klopp lo h mandato nel Liverpool U21.

