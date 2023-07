Juventus, il duo che non ti aspetti: Arthur e Pjaca sono al J Medical per le visite di inizio stagione col club bianconero

Marco Baridon inviato al J Medical – Il duo che non ti aspetti: Arthur e Pjaca ripartono dal via e in mattinata si sono presentati al J Medical per le visite di inizio stagione con la Juventus.

Dopo le rispettive sistemazioni in prestito al Liverpool e all’Empoli, per entrambi andrà trovata una nuova sistemazione sul mercato.

