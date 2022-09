Clamoroso risvolto di mercato, il brasiliano Arthur va in prestito dalla Juventus al Liverpool, ecco i dettagli.

Il Liverpool decide di prendere il regista brasiliano Arthur in prestito secco, pagando quasi interamente l’ingaggio percepito dal giocatore alla Juventus. Kloop quindi prende in pratica il sostituto di Thiago, sempre soggetto ad infortuni. Un colpo sorprendente per i Reds che i bianconeri non si aspettano più di cedere.

Arrivabene Nedved

Altro giocatore che va in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro è senza dubbio il croato Pjaca all’Empoli. Inoltre non verrà preso un sostituto di Szczesny per cui sono state escluse fratture. Nel caso si attingerà al bacino dei portieri next gen e primavera.

Altro caso che si deciderà nel finale è quello di riguardante Fagioli, il giovane ragazzo è in limbo tra restare ed andare a giocatore titolare in prestito. Nelle ultime ore si è fatto il nome dell’Empoli interessato al giocatore per via dei problemi con la Fiorentina per Zurkowski.

