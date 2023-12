Juventus Bologna Under 17 6-0, i bianconeri non si fermano: chiudono al primo posto il girone d’andata. Il tabellino

Grandissima vittoria per la Juventus Under 17 di mister Rivalta che chiude l’anno al primo posto con un bel più 6 sulla seconda. Altri 6 gol messi a referto contro il Bologna, ben 16 nelle ultime tre partite. In rete Verde, Sosna, Rizzo, Mazur e chiude la doppietta di Giardino.

Juventus Bologna Under 17 6-0: risultato e tabellino

Reti: 2′ Verde, 10′ Mazur, 27′ Sosna, 43′ Rizzo, 54′,62′ Giardino

JUVENTUS: Radu, Montero (56′ Contarini), Grelaud (56′ Leone), Vallana, Verde, Rizzo (70′ Dimitri), Bellino (56′ Keutgen), Mazur, Giardino (st 25′ Russo), Sosna (56′ Zingone), Merola (70′ Pallavicini). A disp. Cat Berro, Marcu. All. Rivalta

BOLOGNA: Widmer, Vassallo, Cichy, Zonta, Briguglio, Tsioungaris, Minelli (66′ Di Costanzo), Saputo (76′ Boni), Castaldo, Mazzetti, Sadiku (46′ Colasanto, 81′ Urbanski). A disp. Barra, Muzzarelli, Negri, Fiaschi. All. Biavati

