Il nuovo capitano della Juventus, Leonardo Bonucci parla in una intervista a giornale Tuttosport, ecco le sue dichiarazioni.

Queste le parole di Bonucci su Zaniolo in una lunga intervista del nuovo capitano della Juventus a Tuttosport, queste le parole del centrale al giornale: “Ha grande talento e forse non conosce ancora le sue potenzialità, se resterà alla Roma potrà esaltarsi con Paulo, se arriverà da noi cercheremo di metterlo a suo agio. Ma alla Juve non bastano solo le qualità calcistiche.“

Leonardo Bonucci Juve

Su Bremer e Gatti: “È un giocatore di talento con un grande avvenire, negli ultimi due anni con il Torino è cresciuto tantissimo, ha potenzialità e un fisico impressionante, per il dopo De Ligt la società ha fatto l’acquisto migliore. Noi abbiamo altri due difensori affidabili: Rugani è cresciuto negli ultimi due anni e Gatti che ha qualità che ricordano me e Chiellini, deve migliorarsi in tante cose ma ha l’umiltà per diventare un difensore affidabile. È pronto per la Juve.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG