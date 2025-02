Juventus, brutte notizie per Motta in vista del derby: problemi fisici per due giocatori

Juventus, problemi fisici per due giocatori e un ritorno importante: aggiornamenti in vista del derby d’Italia contro l’Inter.

La Juventus si prepara alla sfida cruciale contro l’Inter, in programma domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium, ma l’allenamento mattutino ha portato con sé notizie contrastanti. Due giocatori non si sono allenati per problemi fisici, mentre Andrea Cambiaso ha finalmente fatto ritorno in gruppo dopo un infortunio alla caviglia. Le condizioni dei due indisponibili preoccupano in vista della sfida di campionato e del ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV.

Il rientro di Andrea Cambiaso porta ottimismo

Se da un lato la Juventus deve fare i conti con due defezioni, dall’altro può sorridere per il ritorno in gruppo di Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero, fermo dallo scorso 25 gennaio a causa di un infortunio alla caviglia subito nel match contro il Napoli, ha finalmente recuperato e sarà disponibile per la sfida contro l’Inter. La sua presenza potrebbe rivelarsi fondamentale per la Juventus, che ritrova un elemento importante per la fase difensiva e offensiva.

Douglas Luiz fuori per affaticamento muscolare

Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, molto probabilmente, non sarà a disposizione per il derby d’Italia a causa di un affaticamento muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. Il problema, che potrebbe richiedere un periodo di recupero più lungo del previsto, sarà valutato nei prossimi giorni per capire se potrà rientrare in tempo per il ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV. La sua assenza rappresenta un duro colpo per Thiago Motta, che perde un elemento chiave del centrocampo bianconero.

Problemi anche per Kelly

L’altro indisponibile dell’allenamento odierno è Lloyd Kelly, fermato da un problema gastrointestinale. Il giocatore non ha potuto partecipare alla sessione di allenamento e resta in dubbio per la sfida contro l’Inter. Al momento, lo staff medico bianconero monitora la situazione per capire se sarà in grado di recuperare in tempo utile. L’assenza di Kelly potrebbe costringere Motta a rivedere le scelte tattiche per la partita di domenica sera.