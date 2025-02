Juventus, scelte forti per il Derby d’Italia? I dubbi di Motta

Juventus-Inter, le scelte di Thiago Motta: gerarchie in bilico e strategie da affinare per la sfida cruciale. Sorprese in vista per il Derby d’Italia?

La Juventus è ancora al centro di polemiche legate alle scelte tattiche e strategiche di Thiago Motta. Si è arrivati al punto che ogni decisione solleva interrogativi e accende il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Tra le principali questioni emerse di recente, spiccano la gestione di Khephren Thuram, il ruolo di Yildiz e la posizione di Teun Koopmeiners, il grande investimento del mercato che sembra momentaneamente accantonato.

Ballottaggio tra Vlahovic e Kolo Muani

Un altro tema che sta suscitando attenzione è la gestione degli attaccanti. Dusan Vlahovic, un tempo punto fermo dell’attacco juventino, potrebbe essere nuovamente escluso dall’undici titolare. La concorrenza di Kolo Muani si fa sempre più pressante, grazie alle prestazioni convincenti e all’integrazione nel sistema di gioco voluto da Thiago Motta. Il serbo, però, ha mostrato segnali di adattamento, entrando in campo con un atteggiamento più propositivo nelle ultime gare. Il dilemma per l’allenatore sarà dunque trovare la giusta combinazione tra talento e rendimento per ottimizzare la fase offensiva.

La situazione di Teun Koopmeiners e il centrocampo

Uno dei temi più discussi riguarda Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che è stato schierato con continuità nonostante prestazioni al di sotto delle aspettative. Finora il suo impiego è stato costante, ma l’ultima partita contro il PSV ha visto Thiago Motta optare per una sua esclusione, lasciando intendere che il tecnico potrebbe ripetere la scelta anche contro l’Inter. La gestione del giocatore sarà dunque un punto chiave nella strategia tattica della Juventus, considerando le alternative presenti a centrocampo e l’equilibrio della squadra. Weston McKennie, per esempio, ha ricevuto elogi per la sua duttilità e il contributo in fase offensiva, e potrebbe essere preferito per questa sfida.

Khephren Thuram è un altro giocatore che sta vivendo un periodo di gestione particolare. Dopo due panchine consecutive, il centrocampista francese potrebbe ritrovare un posto da titolare proprio nella sfida contro l’Inter. Le caratteristiche fisiche e la capacità di recupero palla lo rendono un’opzione ideale per un centrocampo muscolare, particolarmente utile in una partita così intensa. Inoltre, il match potrebbe regalare un duello fraterno con Marcus Thuram, attaccante nerazzurro, aggiungendo ulteriore fascino alla sfida.

Sugli esterni tutto da decidere

Kenan Yildiz ha dimostrato un talento cristallino, ma finora non ha mai completato un match da 90 minuti. Thiago Motta sembra voler gestire il turco con cautela, e Samuel Mbangula potrebbe partire titolare nella partita coi nerazzurri. Un altro nome in auge per il Derby d’Italia è quello di Francisco Conceição, che si è reso protagonista in Champions League con una prestazione decisiva. Il portoghese potrebbe avere qualche chance di partire titolare per far rifiatare Nico Gonzalez.