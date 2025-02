Juventus, nuovo colpo dall’Atalanta? Dopo Koopmeiners, è davvero la scelta giusta?

Un nuovo affare con l’Atalanta? Dopo l’ultimo acquisto che non ha convinto, la Juventus valuta un altro profilo nerazzurro: ecco chi è.

Dopo un mercato estivo incentrato sul centrocampo e un mercato invernale dedicato alla difesa, la Juventus guarda già alla prossima sessione con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Un altro giocatore dell’Atalanta sembra essere entrato nel mirino della Juventus, facendo emergere il dilemma se valga la pena tentare un nuovo affare con l’Atalanta o se sia più prudente evitare rischi legati a operazioni simili a quella di Teun Koopmeiners. L’acquisto più recente dal club bergamasco, infatti, non ha finora dato i risultati sperati, alimentando dubbi sulla convenienza di una nuova trattativa con la stessa società.

Il rinnovo di Vlahovic e la conferma di Kolo Muani

Uno dei temi più caldi è senza dubbio il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, il cui contratto con la Juventus scade il 30 giugno 2026, difficilmente rinnoverà. Per evitare il rischio di perderlo a parametro zero, la società bianconera potrebbe decidere di cederlo già nell’estate 2025. La sua eventuale partenza rappresenterebbe un’importante entrata economica per il club, ma al contempo aprirebbe un vuoto significativo nel reparto offensivo, che dovrà essere colmato con un sostituto all’altezza.

Randal Kolo Muani, arrivato a Torino in prestito secco dal Paris Saint-Germain durante il mercato invernale, è un altro elemento chiave nella pianificazione dell’attacco bianconero. La Juventus vorrebbe prolungare la sua permanenza con un nuovo prestito per la stagione 2025-2026, questa volta con un’opzione di riscatto.

Ovviamente, il PSG preferirebbe inserire un obbligo di acquisto, il che potrebbe rendere più complicata la trattativa. La dirigenza bianconera dovrà dunque trovare un accordo con il club parigino per garantire la continuità dell’attaccante francese.

Ademola Lookman: un’opzione concreta per l’attacco bianconero

Nelle ultime ore è riemerso con forza il nome di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta e vincitore del Pallone d’Oro africano. La Juventus aveva già mostrato interesse per lui nell’estate 2024, ma alla fine l’operazione non si era concretizzata. Ora, con i suoi agenti attivi nel cercare offerte per il giocatore, il club bianconero potrebbe tornare alla carica.

Però, trattare con l’Atalanta non sarà semplice: il club bergamasco è noto per la sua fermezza nelle trattative e il prezzo di Lookman potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro. Dopo la lunga trattativa per Koopmeiners, anche per Lookman potrebbe svilupparsi una vera e propria ‘telenovela’ di mercato.

Karim Adeyemi e Victor Osimhen nel mirino di Giuntoli

Tra i nomi che potrebbero rinforzare l’attacco della Juventus figura nuovamente Karim Adeyemi. L’esterno offensivo del Borussia Dortmund è un obiettivo di lunga data per Giuntoli, che aveva già tentato di portarlo a Torino nella scorsa sessione estiva. Anche il Napoli aveva manifestato interesse per il giocatore nel mercato di gennaio, ma l’affare non è andato in porto. Il suo profilo, caratterizzato da velocità e capacità di saltare l’uomo, potrebbe rivelarsi ideale per il progetto tecnico bianconero.

Un nome di spicco accostato alla Juventus è quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, è ancora di proprietà del Napoli, club con cui Giuntoli ha un passato importante.

Il centravanti rappresenta una delle opzioni più ambiziose per il reparto offensivo, anche se il suo valore di mercato elevato rende l’operazione complessa. La Juventus dovrà valutare attentamente le possibilità finanziarie prima di tentare un affondo concreto.