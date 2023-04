Francesco Calvo, dirigente della Juventus, ha parlato di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo accostato anche al Milan

Intervenuto a DAZN prima di Sassuolo-Juventus, Francesco Calvo ha parlato di Davide Frattesi, obiettivo anche del calciomercato Milan:

«Oggi parlare di un giocatore del Sassuolo non è corretto. Se noi non seguissimo tutti i giocatori giovani italiani e forti non faremmo bene il nostro lavoro. Li guardiamo tutti i giocatori che possono essere da Juventus. È molto forte, è pronto per una big di Serie A. Che sia la Juventus o un’altra italiana l’importante è che giochi ad alto livello».

