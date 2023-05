Francesco Calvo, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn della penalizzazione e del futuro ds

Francesco Calvo, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn della penalizzazione e del futuro ds. Le sue dichiarazioni:

PENALIZZAZIONE – «Siamo chiari, riteniamo di essere puniti ingiustamente, non c’è proporzione. I processi iniziati accusati violare un articolo e poi condannati con un altro. E’ acqua passata, ormai è definitiva, siamo concentrati sul campo».

DIRETTORE SPORTIVO – «Assolutamente l’allenatore è interpellato, scelte condivise. La Juve non è del singolo, siamo un gruppo di lavoro, abbiamo una storia. Con l’allenatore condividiamo tutto, c’è un confronto, sempre positivo. Non c’è stato nessun veto, sempre in accordo».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG