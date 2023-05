L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi si concentra sugli ultimi impegni della stagione.

Simone Inzaghi in conferenza stampa racconta come lui e la sua squadra hanno vissuto questo tour de force terrificante. “Guardiola Mi fanno piacere i complimenti. Sappiamo che il City è la più forte al mondo però ci siamo guadagnati questa finale con tutte le forze, la prepareremo al meglio, ce la giocheremo con le nostre qualità. In questi due mesi e mezzo ci abbiamo dato dentro parecchio perché avevamo commesso errori che ci avevano fatto perdere punti, avevamo ritardo e siamo stati bravi a colmarlo”.

Lautaro Martinez

“L’Inter ha il dovere di partecipare sempre alla Champions, sappiamo cosa rappresenta. La consapevolezza l’abbiamo acquisita, nelle ultime 14 partite abbiamo perso solo a Napoli e pareggiato col Benfica in casa 3-3: la squadra è consapevole, è giusto stacchi per 48 ore perché abbiamo avuto un calendario incredibile ma l’abbiamo affrontato al meglio. Onore a questi ragazzi che mi stupiscono sempre: stasera è una delle volte che mi hanno stupito di più. Siamo tornati all’alba da Roma, abbiamo dormito ad Appiano, volevo allenarmi ma li ho mandati a casa: ieri abbiamo fatto 40 minuti di allenamento, siamo stati di più al video. Tutti erano consapevoli dell’importanza della gara“.

L’articolo Inzaghi: “I complimenti di Guardiola fanno piacere, prepareremo al meglio la finale consci che affrontiamo i più forti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG