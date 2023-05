Filip Stankovic e Gaetano Pio Oristanio, entrambi di proprietà dell’Inter, si sono messi in mostra alla grande al Voldenam

Una stagione importante quella vissuta con la maglia del Volendam per Filip Stankovic e Gaetano Pio Oristanio, entrambi di proprietà dell’Inter. Mandati in prestito per mettersi in mostra nel campionato olandese, entrambi non hanno disatteso le aspettative. Anzi, hanno fatto talmente bene da essere premiati oggi dal club olandese prima del match contro l’Excelsior (partita vinta e matematica permanenza in Eredivisie raggiunta già alla scorsa giornata).

1⃣ – 0⃣ Filip Stankovic is voorafgaand aan het duel uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Gaetano Oristanio kreeg de prijs voor Talent van het Jaar. Gefeliciteerd mannen! #VOLEXC pic.twitter.com/6Ji756T4Cb — FC Volendam (@fcvolendam) May 28, 2023

Il portiere, figlio di Dejan, è stato premiato come miglior giocatore dell’anno; il trequartista italiano è stato nominato come il miglior talento dell’anno.

