Il centrocampista del Torino Samuele Ricci vuole ben figurare nell’ultima gara di campionato contro l’Inter.

Samuele Ricci dopo aver segnato un goal contro lo Spezia pensa già alla gara contro l’Inter del prossimo week end; ecco le sue parole ai canali ufficiali del club granata.

stadio Olimpico Grande Torino

“Ci manca solo un’ultima partita, domenica prossima contro l’Inter, e ce l’andiamo a giocare con tutte le nostre qualità sperando di poter regalare la gioia di una vittoria in casa ai tifosi: poi staremo a vedere cosa accadrà. Ma noi l’abbiamo sempre saputo e ci abbiamo sempre creduto: il mister ci ha sempre detto di doverci credere fino alla fine per ottenere il massimo. Vedremo se riusciremo ad arrivare in Europa…”.

