Il club bavarese nelle ultime ore ha rilanciato in maniera decisiva per il difensore olandese che quindi dovrebbe lasciare Torino.

Il Bayern Monaco dopo aver venduto Robert Lewandowski al Barcellona per 45 milioni di euro, ha ricontattato i dirigenti della Juventus offrendo 70 milioni più 10 di bonus per Matthijs De Ligt.

Arrivabene Nedved

Stando a quanto riporta Sky Sport i bianconeri hanno accettato l’offerta, consci della volontà del difensore di non rinnovare il contratto e di voler essere ceduto. La Juventus lo comprò per 80 milioni dall’Ajax e ora si libera di un ingaggio molto pesante da 8 milioni annui più bonus, ma la sua sostituzione non sarà affatto facile, soprattutto considerando che anche Giorgio Chiellini è andato via. Secondo l’emittente satellitare oggi De Ligt dovrebbe volare in Germania per le visite mediche.

