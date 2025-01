Juventus, colpo: fatta per Alberto Costa, i dettagli dell’operazione

La Juventus è vicina all’acquisto di Alberto Costa, terzino destro del Vitória Guimarães. Operazione da 12-13 milioni di euro.

La Juventus è pronta a chiudere per il primo rinforzo difensivo della sessione invernale di mercato, si tratta di Alberto Costa. I bianconeri, dopo aver affrontato una serie di problematiche legate agli infortuni e alle possibili partenze nel reparto arretrato, sono vicini a definire l’acquisto di Alberto Costa, promettente terzino destro del Vitória Guimarães.

L’emergenza in difesa e la strategia della Juventus

Gli stop fisici di Bremer e Cabal, insieme al possibile (certo) addio di Danilo, hanno spinto i dirigenti juventini a muoversi rapidamente per rinforzare la difesa. La priorità è stata individuata nel ruolo di terzino destro, un settore che necessitava di forze fresche.

Alberto Costa, classe 2003, rappresenta una scelta strategica: giovane, talentuoso e con ampi margini di crescita, è stato identificato come il profilo ideale per coniugare esigenze immediate e prospettive future. In questa stagione, il difensore portoghese ha già collezionato 20 presenze, mettendo a segno 1 gol e 3 assist. Questi numeri, uniti alle sue doti atletiche e tecniche, hanno attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui Sporting Lisbona e Brighton.

I dettagli dell’operazione

La trattativa con il Vitória Guimarães sembra ormai in dirittura d’arrivo. La Juventus è pronta a investire una cifra compresa tra 12 e 13 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane terzino. Una proposta che il club portoghese considera congrua, data la volontà del giocatore di compiere il salto in una squadra di prestigio.

L’operazione non solo garantirebbe ai bianconeri un rinforzo immediato per la difesa, ma rappresenterebbe anche un investimento a lungo termine. Costa, infatti, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese, grazie alla sua capacità di alternare efficacemente fase difensiva e proiezione offensiva.

Con l’accordo sempre più vicino, Alberto Costa potrebbe presto vestire la maglia bianconera e rappresentare una pedina chiave nel progetto di rinnovamento della Juventus. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, sancendo così l’arrivo di un nuovo talento a Torino. Il giocatore è atteso per le visite mediche.