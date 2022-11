Il difensore della Juventus, Danilo parla a DAZN dei giovani Miretti e Fagioli ecco cosa dice il terzino e centrale brasiliano.

Sono queste le parole di Danilo a DAZN, ecco cosa dice il terzino destro della Juventus sui giovani Fagioli e Miretti: “Mi ricordo di Foden quando ero al Manchester City. Lui aveva 17 anni, vedevo nei suoi occhi che c’era quel desiderio di imparare, di migliorarsi per giocare con i migliori. Qui alla Juve in questo momento vedo giocatori come Miretti e come Fagioli, che hanno quella voglia negli occhi e danno una spinta in più anche a noi. Spesso cerco di parlare con loro, di dargli qualche consiglio, ed è una cosa che serve in primis anche a me. Mi motiva stare di più vicino a loro.“

Conclude così: “In questo momento ci serve tanto il loro aiuto, anche perché sono giocatori che sono alla Juve fin da bambini. Per stare qui non serve solo saper giocare a calcio, ma è necessario avere la testa e avere le giuste capacità di esserci nei momenti decisivi, in quelli più difficili. In futuro possono dare tanto alla squadra, senza dubbio.“

