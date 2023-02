Sono queste le parole dell’argentino Angel Di Maria, ecco cosa dice l’esterno della Juventus a DAZN dopo il match.

Un raggiante Angel Di Maria, parla a DAZN dopo la vittoria contro la Spezia dove lui stesso ha firmato la seconda rete, così il giocatore della Juventus: “Sono il Mr Wolf della Juve? Non ho mai visto Pulp Fiction, ma cerco sempre di aiutare la squadra. Sono contento di aver segnato, ne avevo bisogno. Dopo l’assist a Chiesa ed essere entrato nel gol col Nantes mi serviva la rete.“

Conclude così: “Troppi bassi? Può essere sicuramente la stanchezza, poi molte squadre in Italia giocano in contropiede. Poi stiamo cercando di rialzare la testa per la situazione che stiamo vivendo. Nantes? Andremo in Francia col desiderio di passare il turno, avremmo meritato un risultato migliore. Ma cercheremo di chiudere la qualificazione lì”.

