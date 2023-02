Sono queste le parole di Sergio Brio, l’ex giocatore della Juventus parla al Corriere dello Sport del momento della Juve.

L’ex calciatore bianconero, Sergio Brio, parla così al Corriere dello Sport del momento che sta vivendo la Juve: “I risultati sono sempre il rimedio migliore, coprono tutto. Non sarà facile ma bisogna qualificarsi per avere ossigeno altrimenti si riattivano tutte le polemiche che non farebbero di certo bene all’ambiente. La Juve non sta attraversando un bellissimo momento, dal -15 in poi la situazione si è complicata, ma la supererà perché è forte proprio in questo: nella sventura sa sempre rialzarsi molto bene. E a Nantes ci sarà il primo riscontro.“

Trevisani a Pressing ne parla così: “Io una giustificazione alla Juventus l’ho trovata. La gara contro lo Spezia era incastrata tra le due contro il Nantes, era difficile trovare le motivazioni giuste ma comunque l’ha vinta anche con Perin migliore in campo. Ma alla fine guardiamo la classifica, non sta facendo bene nessuno tranne il Napoli: stanno andando tutti piano”.

