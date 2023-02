Il giornalista Xavier Jacobelli parla così a TMW Radio della Juventus ma soprattutto del suo esterno Di Maria.

Xavier Jacobelli famoso giornalista, parla a TMW Radio della ritrovata assidua presenza in campo di Angel Di Maria con la Juventus, ecco le sue parole: “Finalmente Di Maria scende in campo da campione del mondo. Le sue giocate e la sua presenza è mancata alla Juventus. Serve sostanza e qualità, anche se quest’ultima ad Allegri non interessa.“

Conclude così: “La situazione dei bianconeri porta l’allenatore a dover mettere le mani sul risultato a prescindere dallo spettacolo, come questo giovedì a Nantes dove l’unico obiettivo sarà la vittoria. A tal proposito credo che la Juventus possa passare tranquillamente, mi stupirei del contrario”.

Nel girone d’andata il giocatore è stato condizionato da molteplici infortuni muscolari, senza dimenticare anche l’espulsione contro il Monza, e anche il preservarsi fisicamente per il Mondiale poi vinto con l’Argentina.

