Leandro Paredes, centrocampista della Juventus, è sempre più lontano dal club bianconero nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista non ha soddisfatto le attese della dirigenza della Vecchia Signora e, a meno che non faccia una seconda parte di campionato strabiliante, non verrà riscattato dalla società.

