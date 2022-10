Ecco la possibile formazione della Juventus in vista della partita contro il Lecce, tanti gli assenti, tra cui Vlahovic, Pogba e Di Maria.

Sono tanti gli assenti in casa Juventus, domani per Allegri si prepara una sfida davvero complicata contro il Lecce. Non è facile da prevedere la formazione, ci saranno alcuni riposi forzati, altri giocheranno forzatamente. In porta ballottaggio tra Perin e Szczesny dubbio che verrà risolto all’ultimo. Difesa a quattro con Danilo, Rugani, Gatti e Alex Sandro. Dovrebbe partire dalla panchina Bonucci. Con una difesa a tre, che va forse per una partita in cantina.

Due posti a centrocampo sono assegnati, sono quelli di Rabiot e McKennie, uno tra Fagioli e Miretti giocherà. Dubbio su chi sarà il regista davanti la difesa, sicuramente più portato Fagioli. Davanti sono in tre che si giocano due posti, Cuadrado, Kostic e Iling Junior. Possibile riposo per Kostic, con Cuadrado a destra e Iling a sinistra. Davanti Milik titolare, Kean parte dalla panchina. Sicura panchina per Soulé e il giovane Compagnon.

