Juventus, due giocatori reclamano più spazio: Allegri pronto ad accontentarli nel prossimo mini-ciclo di partite

Come spiega Tuttosport la coppia Chiesa-Vlahovic ha messo inevitabilmente un po’ in ombra quella composta da Moise Kean e Arek Milik. Nonostante Allegri li abbia elogiati in queste settimane gli ‘altri’ due attaccanti della Juventus hanno sin qui avuto poco spazio.

Sia Kean sia Milik dovrebbe avere spazio a partire dal prossimo mini-ciclo quando in sette-otto giorni i bianconeri dovranno affrontare Sassuolo, Lecce e Atalanta. Entrambi sono ancora a caccia del primo gol stagionale.

