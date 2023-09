Crespo: «Chiesa goleador? Papà Enrico era ancora meglio. Lautaro-Thuram più forti di lui e Vlahovic». Parla l’ex attaccanti di Parma e Inter

Hernán Crespo, ex attaccante di Parma e Inter, ha parlato dello juventino Federico Chiesa e delle similitudini col padre Enrico. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

CHIESA-VLAHOVIC – «Sono due giocatori che si integrano bene, proprio come capitava a me e a Enrico. Io più centravanti, come Vlahovic, e lui più seconda punta, il ruolo che oggi ricopre suo figlio Federico. Però vedo anche differenze. Il calcio non è materia da scienziati, è un gioco abbastanza semplice. Se c’è un attaccante potente e tecnico come Vlahovic e gli affianchi un giocatore molto mobile come Chiesa, allora sei quasi sicuro di ottenere un buon risultato. I due dialogano bene in velocità, parlano la stessa lingua tecnica. Dev’essere la squadra, con un’opportuna manovra, a supportarli con efficacia: in giro ce ne sono poche di coppie così».

DIFFERENZE CHIESA COL PADRE ENRICO? – «Enrico era più attaccante rispetto a suo figlio. Aveva il sano egoismo che deve possedere chi, di mestiere, sta nel cuore delle difese avversarie. Federico è più abituato ad agire sulla fascia. Secondo me ha tutte le qualità per diventare una seconda punta simile al padre, ma a patto che diventi ancora più prolifico».

MIGLIOR TANDEM CAMPIONATO – «Forse non il migliore, ma perlomeno il secondo. Al primo posto ci metto Lautaro e Marcus Thuram, un altro con il quale ho tirato qualche calcio a Parma, visto che pure suo padre Lilian è stato mio compagno di squadra. E poi, dopo il Toro e il francese, la seconda piazza se la dividono Vlahovic-Chiesa e Dybala- Lukaku. Con la differenza che la Juve, al momento, è più squadra della Roma e dunque gli attaccanti bianconeri sono avvantaggiati».

I PREGI DI CHIESA – «La velocità e il tiro secco, anche se papà Enrico era ancora più preciso di lui. Federico, nella sua azione, è essenziale: pochi fronzoli e tanta sostanza. Secondo me sarà un punto fermo della nuova Nazionale di Spalletti, ma va utilizzato da seconda punta e non da esterno nel 4-3-3».

The post Crespo: «Chiesa goleador? Papà Enrico era ancora meglio. Lautaro-Thuram più forti di lui e Vlahovic» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG