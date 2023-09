Bruno Giordano: «La superficialità di Pogba è una sua debolezza a prescindere dagli amici». Le parole sul 10 della Juventus

Bruno Giordano, ex bomber di Lazio e Napoli, a Calcio Totale è intervenuto sulla positività al doping di Pogba. Queste le sue parole sul 10 della Juventus.

LE PAROLE – «Io ho un debole per Pogba, qualche anno fa era uno dei primi quattro centrocampisti al mondo. Però la superficialità è una debolezza tua a prescindere degli amici che ti circondi. Oggi ci sono tanti amici che ti dicono sempre sì, per paura di allontanarsi e quello diventa fondamentale. Poi ci dirà lui cosa è successo, ma un personaggio della sua caratura non può cadere in certe situazioni».

The post Bruno Giordano: «La superficialità di Pogba è una sua debolezza a prescindere dagli amici» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG