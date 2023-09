Sarri pensa ancora alla Juve: «Ce la siamo giocata alla pari». L’allenatore ritrova la parola dopo il silenzio stampa

Sarri dopo il silenzio stampa post sconfitta della Juve ha concesso un’intervista a Sky Sport al termine del partita pareggiata contro l’Atletico Madrid.

LE PAROLE – «E’ un punto importante contro la favorita del girone. Ci danno tutti come squadra in difficoltà, in realtà nelle ultime tre partite abbiamo affrontato Napoli, Juventus e Atletico Madrid e abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, quindi ce la siamo giocata alla pari. Il rammarico sono le prime due partite e quei due brutti risultati che ci hanno messo in una condizione difficile. In queste tre partite abbiamo giocato alla pari contro tre tra le squadre migliori d’Europa».

