Juventus: Exor “cede” Cambiaso e Vlahovic, ecco il motivo

La Juventus, sotto la guida di Exor, pianifica la cessione di Andrea Cambiaso e Dusan Vlahovic per riequilibrare le finanze del club.

La Juventus sta attraversando un periodo cruciale, sia sul campo che a livello societario. La squadra, guidata da Thiago Motta, ha recentemente ottenuto tre vittorie consecutive, un risultato che non si era ancora visto in questa stagione. Questi successi hanno portato entusiasmo tra i tifosi e fiducia nello spogliatoio, soprattutto in vista dei prossimi impegni: il derby d’Italia contro l’Inter e la sfida di ritorno dei play-off di Champions League contro il PSV Eindhoven.

Il piano di Exor

Parallelamente ai risultati sportivi, la dirigenza della Juventus è al centro di importanti decisioni strategiche. Recentemente, Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann e principale azionista del club, ha delineato un nuovo piano aziendale per il periodo 2024-2027. Questo piano mira a coniugare la competitività sportiva con la sostenibilità finanziaria, un equilibrio necessario dopo anni di bilanci in rosso.

Negli ultimi cinque anni, la Juventus ha accumulato perdite per quasi 900 milioni di euro, una situazione che ha richiesto ripetuti aumenti di capitale da parte dei soci. Tuttavia, Exor ha chiarito che non sono previsti ulteriori interventi di questo tipo; pertanto, il prossimo bilancio, da chiudere al 30 giugno 2025, dovrà contenere un deficit massimo di 32 milioni di euro.

Per raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati, la Juventus ha già realizzato proventi per circa 80 milioni di euro attraverso varie operazioni di mercato. A questi si aggiungeranno probabilmente altri 11 milioni derivanti dai riscatti di Rovella e Pellegrini da parte della Lazio. Tuttavia, per rispettare pienamente il piano di Exor, sono previste ulteriori cessioni di rilievo.

Cambiaso e Vlahovic in partenza

Secondo fonti vicine al club citate da calciomercato.com, entro l’inizio di giugno, la Juventus pianifica la vendita di Andrea Cambiaso al Manchester City. Già durante la finestra di mercato invernale, Cambiaso era stato vicino a un trasferimento al club inglese, ma l’operazione era stata posticipata. L’interesse di Pep Guardiola per il versatile difensore bianconero rimane forte, rendendo probabile la conclusione dell’affare nella prossima sessione estiva.

Un’altra operazione significativa riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, il cui contratto con la Juventus scade il 30 giugno 2026, ha vissuto una stagione altalenante, con un digiuno di gol in Serie A che perdura dal 14 dicembre. Nonostante le smentite ufficiali, sembra che ci siano tensioni tra Vlahovic e l’allenatore Thiago Motta, con il giocatore spesso relegato in panchina a favore di Kolo Muani.

La situazione contrattuale di Vlahovic, unita al suo elevato ingaggio di 12 milioni di euro netti per la stagione 2025-2026, rende la sua cessione una mossa strategica per alleggerire il monte stipendi e generare entrate. La Juventus potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 40 milioni di euro per il suo cartellino, considerando anche la necessità di evitare una sua partenza a parametro zero al termine del contratto.

Queste decisioni, sebbene dolorose dal punto di vista sportivo, sono ritenute indispensabili dalla dirigenza per garantire la stabilità finanziaria del club e rispettare le direttive imposte da Exor. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva che possa sostenersi economicamente, evitando ulteriori interventi da parte degli azionisti e assicurando un futuro solido alla Juventus.