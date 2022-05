Nicolò Fagioli annuncia l’addio alla Cremonese con un lungo post su Instagram, torna alla Juventus. Vedremo che fine farà.

Il centrocampista della Juventus in prestito alla Cremonese, Fagioli saluta proprio la squadra neopromossa in Serie A dove il giovane ragazzo è esploso come regista, questo il lungo post.

Ecco il post: “È giunto il momento di scrivere due parole per questa annata. La prima cosa mi viene in mente è che sabato, il giorno dopo la vittoria a Como e la promozione in serie A mi sono alzato dal letto con un vuoto dentro. Perché un anno così speri non finisca mai. È stata un’annata indimenticabile, sotto tutti i punti di vista. I compagni sono stati magici e li ho amati tutti dal primo giorno.“

Continua il saluto: “Uno spogliatoio unito, con persone speciali, con tanta intesa tra tutti. Il mister, lo staff che ci ha sempre messo nelle condizioni di dare il massimo in campo con la massima serenità. Il presidente e la società che ha sempre seguito dentro e fuori dal campo e dato consigli da portare in futuro. Tutte le persone che lavorano dietro i riflettori come magazzinieri, medici, fisioterapisti sempre a disposizione di ognuno di noi.“

Conclude così: “La città che ci ha sempre sostenuto e tifato anche nei momenti piu bui, anzi meno belli. Forse l’anno più bello della mia mini esperienza calcistica fino ad ora. Anzi sicuramente! GRAZIE per questa opportunità. Ma un grazie non basta….” Vedremo quindi se la Juventus lo terrà in rosa e se soprattutto rinnoverà.

