Lo conferma anche il tecnico della Juventus, Max Allegri, l’americano McKennie è ormai un ex giocatore bianconero.

Nuova avventura per McKennie, l’americano oramai ex Juventus va in Premier League al Leeds United per circa 1,5 milioni di prestito con diritto di riscatto condizionato che può diventare obbligo a determinate situazioni per circa 33 milioni di euro. Il giocatore non verrà sostituito sul mercato, avranno più spazio i giovani, soprattutto Barbieri. Domani l’americano dovrebbe svolgere le consuete visite mediche.

In conferenza stampa ne conferma la cessione Allegri: “McKennie a disposizione? Assolutamente no. È al centro di voci di mercato, la società ha trovato l’accordo nella società in cui andrà McKennie (Leeds ndr) quindi domani è inutile portarlo. Sostituto di McKennie sul mercato? Sul mercato assolutamente no. Se dovesse partire McKennie abbiamo Cuadrado, De Sciglio, Soulé. Cambieremo assetto anche, l’importante è recuperare tutti i giocatori.“

