La Juventus dà fiducia a tempo ad Allegri, il tecnico è stato confermato ma dovrà cambiare rotta e dare continuità ai risultati positivi.

Risultati che devono arrivare a partire dall’Empoli domani sera. Una partita fondamentale per i bianconeri e per il tecnico. Se le cose dovessero continuare a mutare, Allegri non sarebbe poi così sicuro di tenersi la panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

