Le indiscrezioni dei media spagnoli sul futuro di Angel Di Maria e il possibile scambio che coinvolge Juventus e Roma.

Secondo alcuni media esteri in particolare spagnoli, Angel Di Maria finirà la sua storia con la Juventus il prossimo giugno. Disputerà quindi le ultime partite, cercando magari di vincere qualche altro trofeo come l’Europa League e forse il campionato. Dopo c’è il ritorno in Argentina per il nuovo campione del mondo. Anche Paredes non è sicuro di rimanere dopo questa stagione, si intensificano le voci che vogliono un ritorno di Rovella in bianconero.

Secondo il giornalista Albanese, c’è una possibile trattativa in atto, per uno scambio di prestiti con diritto di riscatto con Karsdorp che andrebbe alla Juventus e De Sciglio a Roma da Mourinho. Vedremo se ci saranno importanti aggiornamenti di mercato. Soprattutto se si arriverà all’accordo delle valutazioni dei due giocatori.

