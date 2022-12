Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato della Juventus, il giovane Barbieri rinnova, prestiti Soule e Da Graca.

Si muove il mercato della Juventus, niente colpi di teatro o in grande stile ma la società bianconera si muove con attenzione. Perfezionato il rinnovo di Iling Junior e quello del giovane Mulazzi, tocca ora a Barbieri. Il giovane laterale destro si è messo in luce contro l’Arsenal in un match estremamente difficile. Dovrebbe rinnovare senza particolari problemi, da decidere il suo futuro se in rosa o più probabile in prestito.

In direzione Sampdoria in prestito potrebbero andare l’argentino Soulé che poco spazio sta trovando in prima squadra e l’attaccante della Next Gen, Da Graca. Entrambi sono destinati ad andare via per sbocciare definitivamente in contesti completamente diversi. Soulé fino a questo momento ha deluso le aspettative, servirà prendere confidenza con il campo ma soprattutto mettere a referto gol e assist.

