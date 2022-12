Il Liverpool di Klopp ha osservato il Mondiale e avrebbe messo nel mirino due giocatori interessanti: Enzo Fernandez per la mediana e Gakpo per l’attacco

Il Liverpool di Klopp ha osservato il Mondiale e avrebbe messo nel mirino due giocatori interessanti: Enzo Fernandez per la mediana e Gakpo per l’attacco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i valori dei due giocatori sono saliti alle stelle e il Milan ha più di un rimpianto soprattutto per l’Argentino la cui clausola ora è di 120 milioni. Per l’esterno olandese il valore è salito a 75 milioni. Concorrenza di altre big europee per i due ragazzi ma i Reds sono in prima linea.

L’articolo Liverpool, occhi su Fernandez e Gakpo: le ultime proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG