Il caso sollevato da L’Equipe, principale quotidiano sportivo francese, in merito al gol del momentaneo 3-2 di Messi

Non si placano le polemiche ed i dissapori all’indomani della finale del Mondiale 2022 in Qatar tra Argentina e Francia. L’Equipe ha infatti sottolineato, tramite un tweet pubblicato sul proprio account, come il gol del 3-2 di Messi fosse da annullare.

Il principale quotidiano sportivo francese fa notare come alcuni membri della panchina dell’Argentina fossero già in campo prima che la palla oltrepassasse la linea di gioco.

Selon le règlement, le second but de Messi, dans la prolongation, aurait dû être refusé par l'arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak. Des remplaçants argentins étaient, déjà, sur la pelouse avant que le ballon ne dépasse la ligne de but d'Hugo Lloris https://t.co/zR3T2EekCR pic.twitter.com/D8cmoe8xw5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2022

