Ancora problemi per Mike Maignan, portiere del Milan. Il francese è alle prese con l’infortunio al polpaccio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è cautela in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere rossonero non ha infatti ancora recuperato del tutto dall’infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare il Mondiale.

Il Milan, per evitare conseguenze peggiori, non accelererà i tempi di recupero. Maignan non ci sarà quindi contro la Salernitana alla ripresa del campionato il 4 gennaio. Previsti nuovi esami strumentali nei prossimi 10 giorni per capire i nuovi tempi di recupero.

L’articolo Milan, slitta il ritorno di Maignan: le sue condizioni proviene da Calcio News 24.

