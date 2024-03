Juventus Genoa 0-0: altri punti persi dai bianconeri. Grande chance per il Milan di piazzarsi al secondo posto in solitaria. I dettagli

La sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa termina con il risultato di 0 a 0 e regala al Milan l’occasione di piazzarsi al secondo posto in solitaria.

I bianconeri riescono a rendersi pericolosi in pochissime occasioni. Da seganalare il rosso a Vlahovic nel finale per proteste. Continua il momento no dei ragazzi di Max Allegri, mentre è una grande occasione per quelli di Pioli.

