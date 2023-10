Riscoppia l’amore tra la Juventus e i suoi tifosi dopo il periodo difficile: lo Stadium pronto ad accogliere così il Verona

Nonostante non sia una gara di cartello, il match tra Juventus e Verona di domani vedrà una grande cornice di pubblico arrivare allo Stadium.

I recenti risultati, spiega Tuttosport, hanno fatto riscoppiare l’amore dei tifosi, che hanno preso d’assalto la biglietteria online per arrivare il prima possibile al tagliando. La carica dei sostenitori (e della Curva Sud in particolar modo) ci saranno poi anche alla successiva gara casalinga, quella con il Cagliari in programma a metà novembre.

